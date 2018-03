Non sarà forse come la "nevicata del secolo", quella del 1985. Ma "Big snow", la perturbazione annunciata da giorni su tutta Italia e in procinto di arrivare a Milano, viene vista comunque con la giusta dose di preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale e di tutte le istituzioni preposte alla sicurezza dei cittadini. Anche perché, dopo i grossi disagi che si sono verificati nei giorni scorsi in particolare a Roma e Napoli, l'auspicio di tutti è che Milano si possa far trovare preparata a un evento atmosferico sicuramente meno insolito rispetto alle due metropoli del Centro e Sud Italia. Su Facebook è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a rendere note le ultime previsioni meteo e le misure messe in atto da Palazzo Marino: "Le previsioni meteo parlano di temperature basse fino a sabato, con nevicate probabili a partire da questa notte e fino a venerdì – ha spiegato Sala oggi pomeriggio – L’accumulo di neve previsto dovrebbe essere limitato, ma a causa delle basse temperature si potrebbe creare un leggero strato compatto di neve ghiacciata. Stiamo predisponendo un piano di salatura delle strade e dei marciapiedi per limitare i disagi. La sala operativa della Protezione Civile è aperta 24 ore su 24″.

Sala: Le scuole rimarranno aperte.

Il pericolo nel capoluogo lombardo, dunque, più che la neve, sembra essere il ghiaccio. Ma in città tutte le attività, a meno di clamorosi cambiamenti sul fronte del meteo, continueranno ad andare avanti regolarmente: "Abbiamo richiesto ad Amsa di predisporre squadre addizionali di pronto intervento per gestire eventuali criticità che ci potrebbero essere – ha aggiunto il sindaco – Alla luce di tutto ciò, ritengo che le scuole debbano rimanere aperte. Naturalmente confido nella collaborazione di tutti per gestire al meglio la situazione. Se le condizioni dovessero cambiare con il passare delle ore, daremo tempestive comunicazioni". Le previsioni al momento parlano di nevicate deboli a partire da questa sera, mercoledì 28 febbraio, che perdureranno per tutta la giornata di domani, giovedì 1 marzo e dopodomani, venerdì 2 marzo. L'accumulo al suolo sarà modesto, nell'ordine di 3-6 centimetri. Le temperature rimarranno rigide, con massime tra gli zero e i due gradi. Saliranno leggermente solo a partire da sabato 3 marzo, quando la neve lascerà spazio alla pioggia.

I numeri da chiamare in caso di emergenza.

Per emergenze sarà possibile contattare la centrale della Polizia locale allo 02.0208 o la centrale della Protezione civile comunale allo 02.88465000 (oppure 01 e 02 finali). Il Coc (Centro operativo comunale) e la centrale operativa delle Protezione civile entreranno in funzione dalla mezzanotte, lavorando 24 ore su 24. Potenziate le pattuglie della polizia locale per il controllo della viabilità. Sono pronti a intervenire 172 automezzi per lo spargimento del sale, già dotati di attrezzatura per la lamatura della neve dalle strade. Complessivamente verranno impiegati 624 operatori, affiancati domani da 360 lavoratori " a chiamata". Oltre novemila le tonnellate di sale stoccate presso i dipartimenti operativi della società. Davanti agli ingressi alle stazioni della metropolitana è stata già effettuata una prima salatura, che sarà ripetuta nel corso del pomeriggio. Mm e Aler hanno già provveduto ad allertare i custodi delle case popolari e le imprese per provvedere alla salatura delle rampe dei box e dei marciapiedi prospicienti, mentre i dirigenti scolastici dovranno occuparsi della salatura delle aree di accesso alle scuole: prevista anche la salatura di tutte le 15 sedi dell'anagrafe comunale. Lo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli stabili privati spetta ai proprietari degli stessi immobili. Il Comune raccomanda di limitare, per quanto possibile, l’uso delle auto e di preferire l’utilizzo di mezzi pubblici.