Che marzo sia un mese "pazzo" sul fronte climatico lo si sa da sempre, come testimoniano i detti popolari. Ma quello di quest'anno, almeno a Milano sta davvero tenendo fede alla sua nomea. Continuano infatti le repentine escursioni termiche e i rapidi cambiamenti climatici che mettono a dura prova l'organismo, che non riesce ad abituarsi in poco tempo alle mutate condizioni meteorologiche. Il weekend appena iniziato ne è un esempio: la giornata odierna, venerdì 16 marzo, è iniziata all'insegna del cielo poco nuvoloso e di un sole che inizia a scaldare. La temperatura in giornata potrà arrivare anche fino a 15 gradi, cinque sei gradi in più rispetto a giovedì 15 marzo, giornata caratterizzata da una pioggia battente.

Nemmeno il tempo di riprendersi dal freddo e dalla pioggia di ieri, che domani, sabato 17 marzo, nuove intense precipitazioni costringeranno a uscire con l'ombrello. Pioverà tutto il giorno: nel pomeriggio sono attesi addirittura temporali. Ma soprattutto le temperature torneranno a scendere sensibilmente, calando anche di sette gradi. Le massime difficilmente saliranno oltre i dieci gradi. Stesso discorso per la giornata di domenica 18 marzo: prevista ancora pioggia per la quasi totalità della giornata e freddo, con massime in ulteriore diminuzione.

Per quanto riguarda la prossima settimana, invece, il rischio di una sorta di "Burian 2" sembra essere scongiurato. Ma di certo l'afflusso di aria gelida proveniente dalla Siberia manterrà le temperature molto fredde, con massime che difficilmente saliranno oltre i dieci gradi. Il tempo sarà all'insegna dell'instabilità: al momento si prevedono giornate nuvolose, con rannuvolamenti più marcati alternati a schiarite. Per l'arrivo della primavera si dovrà ancora attendere.