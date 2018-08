Da una parte le ondate di calore, dall'altra possibili temporali pronti ad abbattersi sulla città. Milano si trova a fare i conti con una situazione meteo instabile: la città è stata inserita dal ministero della Salute tra quelle da "bollino rosso" per le ondate di calore, un fenomeno che può avere ripercussioni sulla salute dei cittadini. L'allerta è di livello tre, la massima possibile, e in Lombardia riguarda oltre a Milano anche la città di Brescia: è valida per la giornata odierna, mercoledì 8 agosto, e per domani giovedì 9 agosto. Proprio il gran caldo, con temperature ben oltre i 30 gradi, potrebbe essere all'origine di intensi fenomeni atmosferici, come temporali. E difatti fino alla mezzanotte di oggi è in vigore un'allerta meteo diramata dal Centro meteorologico regionale. In giornata i temporali sono attesi proprio nella notte, attorno alle 23: nel corso della giornata si assisterà invece a un graduale aumento della nuvolosità.

Anche domani, giovedì 9 agosto, si assisterà a una giornata divisa in due: dopo una mattinata all'insegna del sole e dell'immancabile caldo di questo periodo (con, lo ricordiamo, la massima allerta per le ondate di calore ancora in vigore), nel pomeriggio sono attesi temporali. Le precipitazioni, che dovrebbero terminare nella notte, porteranno a un leggero calo delle temperature. Le previsioni meteo del weekend indicano al momento condizioni stabili da venerdì 10 fino a domenica 12 agosto. Il tempo si preannuncia generalmente sereno, con nuvolosità più marcata venerdì e domenica. Resta la possibilità di brevi piogge, anche intense, nella notte tra venerdì e sabato e nelle prime ore di domenica.