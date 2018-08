Allerta caldo in Lombardia, alle prese come il resto d'Italia con quella che è stata definita la settimana più calda dell'estate. Il peggio, secondo le previsioni meteorologiche e anche per il ministero della Salute, deve ancora arrivare: secondo il bollettino del ministero sulle ondate di calore, il picco si raggiungerà domani, giovedì 2 agosto, con 18 città contrassegnate dal bollino rosso. Tra le zone maggiormente colpite c'è il Centro-Nord e in particolare proprio la Lombardia. Due le città da "bollino rosso": Brescia e Milano. In entrambe le città il bollettino indicava per oggi un bollino arancione. Domani l'allerta raggiungerà il livello 3, il massimo. E la situazione resterà immutata anche venerdì 3 agosto, quando di nuovo Milano e Brescia saranno contrassegnate dal bollino rosso. Secondo il bollettino metereologico dell'Arpa la situazione rimarrà sostanzialmente stabile per tutta la settimana con caldo intenso e piuttosto afoso, a causa del promontorio di alta pressione che abbraccia una vasta area che va dal Nord Africa all'Europa Centrale.

A Milano boom di notte tropicali

Se di giorno non si respira per colpa del caldo e dell'afa, la situazione non migliora certo di notte. Coldiretti segnala infatti che, in particolare a Milano città, si registra quest'anno un boom di notti con temperature "tropicali". Il fenomeno è passato dai 35 casi di media all'anno nell'ultima parte del secolo scorso ai 58 casi del periodo 2002-2016. Milano è anche la città italiana che dal 2014 al 2016 ha fatto registrare l'incremento più consistente della temperatura, oltre 2 gradi in più rispetto alla media degli ultimi trent'anni del Novecento. L'afa intensa può avere pesanti ripercussioni sulla salute, soprattutto di anziani e bambini, le categorie più soggette ai colpi di calore. I rimedi sono i soliti: fare docce frequenti, evitare la prolungata esposizione al sole, vestirsi con abiti leggeri e dai colori chiari prediligendo fibre naturali e scegliere un'alimentazione sana, ricca di frutta e verdura.