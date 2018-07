La breve ma intensa ondata di maltempo che ha interessato Milano durante il fine settimana è ormai alle spalle. Il capoluogo lombardo si è risvegliato lunedì mattina con un cielo terso e un caldo sole splendente. E la buona notizia (per lo meno per gli amanti del clima tipicamente estivo) è che, stando alle previsioni meteo, caldo e sole sono i due elementi che accompagneranno i milanesi per tutta la settimana. La perturbazione che ha colpito il capoluogo lombardo e tutto il Nord Italia si è infatti spostata al Centro e al Sud: a Milano il cielo si manterrà sereno o al più poco nuvoloso fino a domenica 29 luglio, anche se le previsioni del fine settimana sono ancora poco attendibili. Di certo c'è che i prossimi giorni saranno contraddistinti da sole e temperature massime che si manterranno sempre sopra i 30 gradi. Il caldo più asfissiante arriverà a partire da mercoledì 25 luglio, quando la colonnina di mercurio toccherà i 32 gradi. Un valore da cui non si discosterà di molto nei giorni seguenti. A parte le giornate di martedì 24 e domenica 29 luglio, quando in cielo ci potrà essere qualche nuvola, per il resto della settimana il cielo sul capoluogo lombardo dovrebbe mantenersi terso, per la gioia dei tanti turisti che scelgono sempre più spesso Milano come meta per le loro vacanze, ma anche per i milanesi: il bel tempo rende più piacevole anche le incombenze di tutti i giorni.