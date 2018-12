C'è chi lo ama, chi invece preferisce il sole e il caldo. Eppure l'autunno che sta per concludersi non sembra affatto abbia le caratteristiche di un vicino inverno, piuttosto di un inizio di primavera. Temperature miti, spesso calde, infatti hanno accompagnato questo lungo autunno milanese che è stato registrato come il più caldo degli ultimi 122 anni. Una temperatura media di riferimento per questo periodo di 14.3 gradi superata di quasi 3 gradi visto che la media è stata di 17.1: dati che sono stati diffusi dalla centralina meteorologica di Milano Centro, presso l’Università degli Studi di Milano. La temperatura più bassa di tutta la stagione è stata registrata il 20 novembre: 3.2°C, un valore comunque basso rispetto alla seconda metà di novembre che ha fatto spesso registrare anche temperature intorno allo zero. Mentre la temperatura più "preoccupante" è quella del 24 ottobre, con 28.6 gradi, il giorno più caldo degli ultimi 122 anni, per il periodo. Non cambia se si guarda alla quantità delle precipitazioni, anche qui i dati preoccupano visto che infatti è stata inferiore a quella tipica di questo periodo.