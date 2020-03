Meteo, a Milano l’inverno più caldo degli ultimi 123 anni

Quello che sta per concludersi è stato un inverno da record per la città di Milano, il più caldo degli ultimi 123 anni. Ma, purtroppo, non positivo. Perché secondo i dati forniti dalla Fondazione Omd – Osservatorio meterologico Milano Duomo, nei mesi invernali, a Milano sono state registrate medie di 8 gradi centigradi, circa 3.5 gradi in più della media dell’ultimo trentennio.