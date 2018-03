È tornato il gelo a Milano. Come previsto dai meteorologi, la città si è risvegliata immersa in un clima pienamente invernale: cielo grigio, freddo e nuvole minacciose. Le temperature della giornata odierna, lunedì 19 marzo, difficilmente saliranno oltre i sette gradi. Andrà meglio, ma solo lievemente, nei giorni a seguire: il tempo durante tutta al settimana si manterrà instabile, con possibilità di schiarite e giornate soleggiate soprattutto mercoledì 21 e giovedì 22 marzo. Nonostante l'inizio ufficiale della primavera, le temperature rimarranno però invernali: si allargherà la forbice tra le minime e le massime e si potranno verificare gelate anche in pianura.

Le previsioni per la Lombardia a cura dell'Arpa

Il servizio meteo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Lombardia ha tracciato le previsioni per la settimana: sulla Lombardia il tempo sarà variabile con frequenti passaggi di sistemi perturbati a causa della bassa pressione. Previste precipitazioni deboli per oggi, lunedì 19 marzo. Il tempo sarà nuvoloso martedì, soleggiato mercoledì 21 e giovedì 22 marzo. Sul fronte delle temperature, a parte il calo delle massime previsto oggi, i valori massimi saranno stazionari. Le minime sono invece in graduale discesa fino a giovedì con possibili gelate anche in pianura a partire da mercoledì 21 marzo. Lunedì 19 marzo è attesa la neve a partire da 600 metri d'altezza: qualche fiocco anche nelle zone pianeggianti, ma senza accumuli significativi.