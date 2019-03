Continua l'ondata di caldo a Milano e nelle principali città della Lombardia dove il weekend continuerà all'insegna di temperature fuori stagione e cielo sereno. Stando a quanto previsto dagli esperti meteorologi infatti nella giornata di sabato 16 marzo il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Ancora nessuna precipitazione che manca in città ormai da diverse settimane. Le temperature oscilleranno tra i 10 gradi della minima e i 23 della massima, con un picco decisamente sopra la media stagionale. Ancora qualche vento invece soffierà al mattino e al pomeriggio, con poca intensità. Domenica invece il cielo tenderà ad annuvolarsi già dalle prime ore del mattino, nuvole che si intensificheranno al pomeriggio con le prime piogge, debole, che inizieranno a cadere proprio dalla sera. Stabili le temperature.

La situazione nel resto della Lombardia

Anche nel resto della Lombardia il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con velature al mattino. L'alta pressione favorirà comunque giornate ben soleggiate in gran parte della regione. Le temperature raggiungeranno i picchi più alti durante il giorno in particolare in pianura raggiungendo i 22-23 gradi. I venti invece saranno deboli occidentali al mattino e a tratti vivaci nel pomeriggio.