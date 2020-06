in foto: Foto di Passo Gavia via Facebook

Non è uno spettacolo inusuale su alcuni passi alpini, ma fa comunque un certo effetto vedere 20 centimetri di neve fresca a giugno. È accaduto ieri, giovedì 11 giugno, sul Passo Gavia, il valico alpino delle Alpi Retiche meridionali, nel territorio della provincia di Brescia, che si trova a oltre 2600 metri di altezza ed è il secondo passo alpino per altitudine. I fiocchi hanno ricoperto il terreno e anche i tavoli, le panchine e il tetto del rifugio Bonetta, che si trova in cima al passo. Come spiegato, non si tratta di una rarità, anche se la neve è caduta a pochi giorni dal solstizio d'estate, una stagione che almeno a queste altitudini sembra essere ancora molto lontana.

Nel weekend previsti isolati rovesci sulle Alpi

La neve è caduta anche sul passo del Tonale. Durante questo fine settimana, tuttavia, la situazione meteorologica anche sui rilievi alpini lombardi dovrebbe in parte migliorare. In un quadro che resta di tempo instabile, per la restante parte della giornata odierna sono attesi al più isolati rovesci sulle Alpi nel pomeriggio, secondo quanto riportano le previsioni meteo dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Per domani, sabato 13 giugno, è atteso invece un rapido passaggio di rovesci e temporali dal pomeriggio che dalle province occidentali della Lombrdia potrà estendersi ai settori alpini e prealpini, anche se intensità ed estensione delle precipitazioni restano incerte. Per domenica 14 giugno il tempo dovrebbe ulteriormente migliorare: anche sulla fascia alpina è attesa al più una nuvolosità più o meno intensa, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Le temperature massime saranno in aumento un po' ovunque nella regione.