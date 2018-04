Le previsioni meteo di mercoledì 18 aprile confermano in Lombardia la tendenza degli ultimi giorni, caratterizzati da un cielo non sempre stabile, ma comunque molto più sereno di quello che ha contraddistinto la settimana precedente. Anche le temperature diventano calde e resteranno tali per tutta la settimana, almeno fino al weekend. Insomma, finalmente la primavera sulla Lombardia.

Cielo soleggiato in mattinata sulle province di Sondrio e di Lecco e solo leggermente nuvoloso sul resto della regione, con addensamenti appena più fitti su Milano, Monza-Brianza, Lodi e Como. Nelle prime ore cielo più nuvoloso che interessa tutta la regione, tranne la provincia di Sondrio. Nuovo rasserenamento, infine, in serata e nelle ore notturne.

Per quanto riguarda le temperature, sono prevalentemente stabili e presentano forti escursioni termiche a Sondrio, dove si va dalla minima di 8° alla massima di 24°. Nel dettaglio, queste di seguito sono le minime e le massime dei capoluoghi in Lombardia: Bergamo 14-24°, Brescia 13-25°, Como 14-24°, Cremona 12-25°, Lecco 15-23°, Lodi 12-25°, Mantova 12-25°, Milano 15-25°, Monza-Brianza 14-25°, Pavia 13-25°, Sondrio 8-24° e Varese 11-23°. Temperature, queste, che si confermeranno stabili per tutta la settimana, con leggeri aumenti solo dei valori minimi.