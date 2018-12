in foto: L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini

Sul sito della Diocesi di Milano sono apparsi gli orari delle celebrazioni natalizie a cui parteciperà l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Le due più importanti sono naturalmente la tradizionale Messa della Vigilia, in programma nella notte di lunedì 24 dicembre e la Messa di Natale in programma martedì 25 dicembre. Ecco gli orari: la vigilia di Natale, a partire dalle 23.30, monsignor Delpini presiederà la Veglia e la celebrazione della Santa Messa di Mezzanotte all'interno del Duomo di Milano. Chi non riuscisse a partecipare di persona può seguire la diretta sulle emittenti Telenova (canale 14 del digitale terrestre), Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), sul sito della Diocesi www.chiesadimilano.it e su Radio Marconi e Radio Mater.

Martedì 25 dicembre, giorno di Natale, l'arcivescovo si recherà in visita al carcere di Bollate, dove alle 8.30 presiederà la celebrazione eucaristica natalizia. Si tratta di una consuetudine particolarmente sentita dagli arcivescovi del capoluogo lombardo. Non mancherà naturalmente la tradizionale Messa in Duomo: inizierà alle 11 nella Cattedrale con diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it e Radio Mater. Alle 13.15 monsignor Delpini visiterà e benedirà la mensa del pranzo solidale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio presso la chiesa di San Bernardino alle Monache, che si trova in via Lanzone 13: ad accoglierlo circa 100 senza fissa dimora del centro città. Le celebrazioni del Natale terminano alle 16, quando l'arcivescovo presiederà i Secondi Vespri sempre in Duomo.

Gli orari delle messe a Capodanno e all'Epifania

Gli altri appuntamenti religiosi importanti durante le festività natalizie saranno a Capodanno e all'Epifania. Martedì 1 gennaio, in Duomo, l’Arcivescovo Delpini presiederà la celebrazione eucaristica alla presenza dei membri del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano (Cccm): la Messa inizierà alle ore 17.30 con diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it. Domenica 6 gennaio Delpini celebrerà la Messa in Duomo alle 11: anche in questo caso la celebrazione sarà trasmessa in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it. Alle 16 l’arcivescovo presiederà anche i Secondi Vespri dell’Epifania, sempre nella Cattedrale di Milano e con diretta su Chiesa Tv e sul sito della Diocesi.