in foto: La vetrina del bar distrutta dai colpi d’arma da fuoco

Ha prima litigato con il proprietario del locale, poi è andato via ed è tornato qualche ora dopo armato di pistola pronto a compiere una rapina. Ora il ladro che è riuscito a portare via circa 800 euro in contanti è ricercato dalle forze dell'ordine. La vicenda è stata raccontata dallo stesso titolare del Corner Saloon Bar di Mesero, nel Milanese, Valerio Garavaglia, che nella notte tra giovedì e venerdì ha visto un uomo entrare nel proprio locale e trattenersi per un po' prima di andare via senza voler pagare. L'uomo avrebbe dato il via a una vera e propria discussione, anche con tono alterato, tanto da essere mandato via da Valerio pur non avendo pagato. Sono le 2 di notte quando il cliente, o finto tale, torna all'interno del Saloon Bar, questa volta armato di pistola fingendo di voler chiarire la discussione precedente.

Il titolare del bar ha reagito alla rapina fuggendo e intrappolando il ladro

L'uomo, armato di pistola, sotto minaccia, chiede l'incasso al titolare: quest'ultimo consegna così gli 800 euro appena ritirati dalla casa al ladro ma reagisce quando gli viene chiesto il fondo cassa e dopo una breve colluttazione, riesce a scappare chiudendo il malvivente all'interno del locale e chiamando immediatamente i carabinieri. Il ladro però spara diversi colpi di pistola contro la vetrina del bar per tentare la fuga, prima di tirar via con le mani il resto del vetro e scappare a bordo di una Golf parcheggiata all'esterno del locale. Una volta giunti sul posto i carabinieri hanno dato il via ai rilievi grazie al quale hanno recuperato anche una goccia di sangue appartenente al ladro che si sospetta sia una giovane della provincia vicina.