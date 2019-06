in foto: Simone Papadia

I familiari lo cercano senza sosta da più di un mese, da quando lo scorso 24 aprile si è allontanato da casa senza farvi più ritorno. Simone Papadia, 22 anni, originario di Mesagne, in provincia di Brindisi, è scomparso da Milano, e da quel giorno non ha più dato sue notizie. Ma cosa è accaduto a quel ragazzo solare e appassionato? Gli è accaduto qualcosa? Sono domande alle quali nessuna finora sembra aver trovato risposta. Le cose che sembrano certe sono poche, tra queste un fatto molto strano, accaduto il giorno prima della sua scomparsa: Simone il 23 aprile si è infatti recato in caserma per denunciare il furto di tutti i suoi effetti personali, tra i quali i documenti personali, lo zaino e anche il cellulare. Poi il giorno dopo la scomparsa.

A darne notizia sono stati proprio i famigliari, in particolare la sorella che su Facebook ha condiviso un post con diverse foto di Simone chiedendo l'aiuto di chiunque possa averlo visto o possa essere a conoscenza di qualcosa. Il 22enne stando alle informazioni apprese, lavorava in un negozio di viale Monza, zona nord di Milano. Della sua scomparsa si è occupato anche il programma tv "Chi l'ha visto?" che ha diffuso i dati personali del ragazzo che è alto 1 metro e 78, ha occhi castani e capelli castani. Sul corpo ha numerosi tatuaggi: un volto di donna sulla spalla destra, un lupo sul braccio destro, un tribale sulla gamba sinistra, una luna sul polso sinistro, dei numeri romani sul braccio sinistro e porta sempre l'orecchino.