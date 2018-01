in foto: Il Mercatone dell'antiquariato (foto dal sito dell'Associazione del Naviglio grande)

Si terrà domenica 28 gennaio, sul Naviglio grande di Milano, la prima edizione del "Mercatone dell'antiquariato" del 2018. Un appuntamento divenuto nel corso degli anni una vera e propria tradizione nel capoluogo lombardo, che attira sia semplici curiosi sia appassionati pronti a cercare e trovare l'affare tra gli oggetti in vendita. Come da tradizione, il mercatone si terrà l'ultima domenica del mese: dalla mattina fino al tardo pomeriggio oltre 380 espositori metteranno in mostra oggetti selezionati con grande cura. Vastissima la scelta merceologica: mobili, gioielli, libri, fumetti, stampe d’epoca, vestiti e accessori d'abbigliamento, oggetti d’arredamento, da collezione e molto altro.

Oltre 380 bancarelle d'antiquariato sul Naviglio grande.

Le bancarelle sono posizionate lungo la suggestiva cornice del Naviglio grande di Milano, che contribuisce a rendere ancora più magica l'atmosfera. Passeggiare lungo il Naviglio è un'esperienza fuori dal tempo, complici anche gli oggetti esposti, che accompagnano i visitatori in una sorta di viaggio nel passato. A organizzare l'evento è l'Associazione del Naviglio grande, che dal suo anno di fondazione, il 1982, rappresenta tutti gli operatori e gli abitanti della zona. Oltre alle bancarelle degli antiquari i visitatori potranno curiosare tra i negozi, i locali e gli atelier della zona, che rimarranno aperti. Ampia, come sempre accade sul Naviglio grande, anche la scelta per quanto riguarda i locali dove fermarsi a bere o mangiare qualcosa, tra un acquisto e un altro.