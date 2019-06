in foto: Immagine di repertorio

Momenti di paura questo pomeriggio a Merate, in provincia di Lecco, dove durante uno spettacolo di danza all'Auditorium della città alcuni faretti si sono staccati dal soffitto finendo per ferire cinque persone, tra le quali quattro bambine di 4 e 5 anni. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 giugno, mentre era in corso uno spettacolo di danza con protagonisti numerosi bambini dell'Accademia di danza di Merate: la sala in quel momento era gremita di persone, quasi 300 tra parenti, genitori e amici giunti per applaudire i propri piccoli. Ed è proprio durante un balletto che alcuni dei faretti si sarebbero staccati dal sopra il palco, investendo così le bambine che in quel momento erano alle prese con lo spettacolo e una maestra di ballo, travolta da una delle componenti metalliche della struttura. Secondo una prima ricostruzione a crollare sarebbe stata la meridiana alla quale erano attaccate le luci, tenuta con due cavi d'acciaio al soffitto, uno dei quali avrebbe ceduto provocando la caduta.

Le bambine sono state medicate sul posto: la maestra è stata colpita alla spalla

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri accompagnati dagli agenti della polizia locale. Il personale medico delle due ambulanza giunte nel teatro comunale di Palazzo Tettamanti ha soccorso e medicato le bimbe ferite, tutte di età compresa tra i quattro e i cinque anni, mentre la maestra, una donna di 43 anni, è stata portato nel vicino pronto soccorso per essere visitata in maniera più approfondita. Nessuno dei feriti per fortuna ha riportato gravi conseguenze. Grande spavento invece tra i tanti presenti nella struttura, in particolare i famigliari delle piccole che hanno potuto però riportare a casa le proprie bambine. Presente in platea anche il neo sindaco Massimo Panzeri e diversi assessori e consiglieri comunali appena eletti: "Fortunatamente non è successo nulla di grave – ha voluto tranquillizzare il primo cittadino – nessuno è rimasto ferito in maniera seria".