in foto: Immagine di repertorio

A 12 anni è riuscito a sventare un furto in casa, con una prontezza di spirito che, visto il periodo natalizio, ricorda proprio quella del protagonista di "Mamma ho perso l'aereo". La mamma lo aveva lasciato solo in casa per andare a prendere il fratellino all'asilo, e così i ladri pensando forse che in casa non ci fosse nessuno hanno tentato di fare irruzione in quella villetta poco distante dal centro città: quando il bambino però si è accorto che qualcuno stava tentando di entrare in casa è corso in bagno e ha telefonato alla madre. La donna si è precipitata a casa e ha suonato il clacson così da spaventare i ladri e metterli in fuga. Una storia a lieto fine, conclusasi solo per fortuna con un grande spavento: arriva da Merate in provincia di Lecco dove un ragazzino di soli 12 anni rimasto solo in casa è riuscito con coraggio a mettere in fuga i ladri.

La madre uscita per andare a prendere il figlio più piccolo all'asilo

Il piccolo in attesa che la madre tornasse a casa col fratellino più piccolo in uscita dall'asilo ha improvvisamente sentito i ladri che tentavano di sfondare la finestra per entrare nella villetta della sua famiglia. Nonostante la paura però il 12enne con coraggio e lucidità è corso a chiudersi in bagno urlando e portando con sé il telefonino: ha così chiamato la mamma che però fortuna era ancora in auto e che ha fatto immediatamente inversione di marcia per fare ritorno a casa. Quando si è trovata nei pressi della villetta ha iniziato a suonare il clacson così da farsi sentire dai ladri e spaventarli. A quel punto i ladri hanno pensato bene di desistere e sono scappati. Si tratta secondo quanto raccontato dagli stessi protagonisti dell'ennesimo episodio del genere avvenuto nella zona da tempo vittima dei ladri d'appartamento che, proprio in questo periodo dell'anno sembrano aver intensificato i propri assalti.