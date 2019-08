in foto: Due dei tre progetti previsti per le piazze milanesi

Una gara d'appalto per riqualificare tre piazze con alberi, verde e nuova pavimentazione. Due aree in periferia – piazza Madonna delle Grazie all'Ortica e piazza San Luigi – e una più centrale e conosciuta: piazza Lavater vicino Porta Venezia. Quest'ultima già al centro di una lotta dei residenti, quasi dieci anni fa, contro la costruzione dei un maxi parcheggio voluto dalla giunta Moratti.

Al via la gara d'appalto per riqualificare tre piazze: bando da tre milioni di euro

Il Comune di Milano è pronto ora a investire tre milioni di euro per rimettere a nuovo le tre piazze. "Questo agosto abbiamo pubblicato la gara d'appalto per riqualificare tre piazze dell'est Milano: Lavater, Ortica e San Luigi – ha commentato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran -. Sono tre progetti su cui lavoriamo da tempo e che diventeranno cantieri a partire dal 2020 andando a incrementare la strategia delle piazze che nel decennio Pisapia/Sala porterà a riqualificarne oltre quaranta".

Il progetto per piazza Lavater prevede 1.500 metri quadrati di aree pedonali in più arricchite da sei nuovi alberi. La pavimentazione sarà rinnovata con cubetti in beola, calcestre e asfalto. La carreggiata di via Ramazzini sarà ristretta all'imbocco di piazza Lavater, che sarà collegata a piazzale Piola grazie a un nuovo percorso ciclopedonale.

La riqualificazione di piazza Madonna delle Grazie all'Ortica partirà dal ridisegno del sagrato della chiesa, esteso fino all’area verde esistente. Saranno piantumati due nuovi alberi e inseriti alcuni sedili in pietra. A sud viene riorganizzata l’area di sosta, evitando i parcheggi selvaggi. Prevista anche la realizzazione di una rotatoria.

L’intervento in piazza San Luigi riguarda un’area di 1.800 metri quadrati con la pedonalizzazione e una nuova pavimentazione in cubetti in porfido e lastre di beola grigia, la posa di pilomat. Sarà istituita una zona a traffico limitato in via Scrivia. Otto nuovi alberi e nuove aree verdi per 190 metri quadrati porteranno ossigeno tra i palazzi.