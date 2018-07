Un incidente mortale è avvenuto oggi, domenica 29 luglio, sui binari della stazione di Melzo in provincia di Milano. Erano circa le quattro del pomeriggio quando un treno di passaggio ha travolto una persona, di cui non sono note le generalità.

Da quanto si apprende il macchinista non è riuscito a fermare il convoglio regionale di passaggio, investendo una persona sui binari che è morta sul colpo: inutile l'arrivo del personale del 118 giunto sul luogo, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno eseguito i rilievi del caso.

Sull'episodio è stato aperto un fascicolo per stabilire cosa sia accaduto ed eventuali responsabilità. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione del traffico ferroviario regionale: la stazione è stata chiusa per rilievi e il traffico interdetto.