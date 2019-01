in foto: Le immagini dell’incidente avvenuto in piazza Risorgimento, a Melzo

Un terribile incidente stradale avvenuto ieri sera a Melzo, nel Milanese, ha visto il coinvolgimento di due autovetture in piazza Risorgimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle auto e cercare poi di rimuovere i mezzi dalla strada: fortunatamente nessuna delle due persone coinvolte nel sinistro ha riportato ferite gravi. Immediato l'arrivo di un'ambulanza e un'automedica che hanno medicato i feriti tra i quali risulta esserci una ragazza di 17 anni che però non è stata trasportata in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto poco prima elle 22 di ieri sera, sulla quale indagano le forze dell'ordine intervenute per i rilievi del caso: non si sa se sia stata una delle auto a perdere il controllo cappottandosi e investendo poi il secondo mezzo in arrivo dalla corsia opposta o se ci sia stato un precedente scontro tra le macchine che ha poi causato il sinistro.