in foto: Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina alle 8 in località Melotta, in provincia di Cremona, sulla strada provinciale 44, che dal borgo porta alla frazione di Casaletto di Sopra. Nello schianto è morto un ragazzo di 16 anni, Alessandro di Soncino. L'auto a bordo del quale viaggiava il giovane è finita fuori strada, ribaltandosi in un fossato. Il ragazzo è morto sul colpo: con lui altri due amici, un 18enne che ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato al pronto soccorso di Bergamo in elisoccorso, e un 17enne invece ricoverato all'ospedale di Brescia per un trauma toracico. I due, entrambi di Torre Pallavicina, però non sarebbero in pericolo di vita. I tre amici si stavano recando alla scuola casearia di Pandino. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco di Crema oltre a due pattuglie della Polstrada di Cremona: ancora da chiarire la dinamica del tragico incidente.