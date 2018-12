Cinghiali a spasso per le strade di Meleti, nel lodigiano. Il branco di cinghiali, composto da ben sei esemplari, è stato immortalato mentre camminava unito e compatto verso il centro del paese, da parte di alcuni cittadini che hanno poi pubblicato il video in rete. Non è il primo caso di avvistamento di cinghiali a spasso per la Bassa, evidentemente a caccia di cibo.

L'avvistamento è avvenuto su via Cavetta, a due passi dal cimitero e dal centro del paese di Meleti, nella provincia di Lodi: il branco di cinghiali, "illuminato" dalle luci dei fari, prosegue a passo spedito in direzione del paese, proprio a centro carreggiata prima di dirigersi verso i campi, zona di "transito" per loro più sicura ed anche per gli automobilisti stessi, che potrebbero rischiare di trovarseli davanti all'ultimo minuto. La scorribanda dei cinghiali è avvenuta attorno alle 23 di ieri, venerdì 30 novembre. Nessun pericolo per le due persone a bordo dell'automobile che hanno ripreso la scena, che procedevano a velocità bassa e con i fari ben puntati sulla strada. Giovedì scorso, un grosso cinghiale era stato avvistato invece sempre nella provincia di Lodi, ma in zona San Rocco, non distante dal "confine" con la provincia di Piacenze e dunque dall'Emilia-Romagna, zona in cui questi animali sono particolarmente diffusi soprattutto nelle tante zone boschive.