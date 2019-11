in foto: (Immagine di repertorio)

Un laboratorio tessile clandestino in cui gli operai non solo venivano sfruttati a livello lavorativo, ma erano anche costretti a vivere in condizioni umanamente inaccettabili. È questo quanto emerge in seguito a un blitz da parte di carabinieri, nucleo ispettorato del lavoro, polizia locale, Inail e Inps di Brescia in un capannone di Medole, nel Mantovano, dove le forze dell'ordine hanno arrestato due imprenditori di nazionalità cinese con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La notizia è stata riportata dal quotidiano online "Brescia Today".

Operai trattati come schiavi

L'intervento dei militari è stato provvidenziale per gli operai del laboratorio clandestino. Si tratta di sette persone costrette a lavorare per meno di quattro euro all'ora, con turni che si aggiravano intorno alle 10 ore al giorno. A questo si aggiunga che questi lavoratori vivevano tutti sotto lo stesso capannone, in una specie di dormitorio comune con materassi per terra, in condizioni igieniche a dir poco precarie. Una situazione paragonabile a quella degli schiavi, che si verificava a meno di 200 chilometri da Milano.

L'arresto e le sanzioni

I due sfruttatori cinesi di circa 45 anni finiti in manette si sono visti sequestrare il capannone, i macchinari e i vestiti rinvenuti all'interno del laboratorio, per un valore complessivo di circa 70mila euro di merce. Inoltre i due dovranno pagare una multa di qualche migliaio di euro. Gli operai hanno rilasciato la loro testimonianza agli ispettori del lavoro, raccontando nei minimi particolari la loro terrificante esperienza di sfruttamento.