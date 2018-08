in foto: Foto di repertorio – Scandalo nel comasco, medico arrestato e accusato di violenza sessuale da almeno sei sue pazienti

I carabinieri di Menaggio, provincia di Como, hanno arrestato un medico per violenza sessuale. Il dottore, un 48enne che esercita nella zona di Porlezza, Como, è stato accusato da almeno sei sue pazienti donne. In particolare, hanno denunciato le vittime, il medico compieva ispezioni ginecologiche a fronte di patologie che non lo prevedevano.

L'inchiesta è scattata a novembre scorso dopo le denunce delle pazienti

Stando a quanto si apprende, l'inchiesta della procura di Como è scattata lo scorso mese di novembre dopo diverse denunce delle pazienti e, dopo oltre nove mesi di indagini, il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il dottore, che è stata eseguita all'alba di questa mattina. L'operazione è stata coordinata dal Sostituto Procuratore Valentina Mondovì e condotta dalla Stazione di Porlezza. Il dottore arrestato lavorerebbe in diversi studi medici della provincia di Como. Non è escluso che altre pazienti decidano di denunciare il medico.