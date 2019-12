in foto: (Immagini di repertorio)

Il primo ospedale per sole donne in Italia aprirà a Milano. Sarà il Macedonio Melloni il primo nosocomio a livello nazionale a sperimentare la "medicina di genere", una particolare branca regolata e approvata grazie al decreto firmato il 13 giugno 2019 dall'allora ministro della Salute Giulia Grillo. L'obiettivo del Macedonio Melloni è quello di instaurare un nuovo modello organizzativo incentrato unicamente sulla salute femminile, dedicando quindi una particolare attenzione a tutte quelle patologie che colpiscono più frequentemente le donne. Un prima esperienza sul territorio nazionale che rappresenta invece un primato per la città di Milano, la prima ad affrontare questo nuovo modello di sperimentazione.

I percorsi clinici previsti

Nel modello ideato all'ospedale Macedonio Melloni, struttura tradizionalmente dedicata all’ostetricia e alla ginecologia, sono previsti diversi percorsi specifici dedicati unicamente alle donne e suddivisi a seconda delle fasce di età. Ogni percorso riguarda una particolare fase di vita: lo sviluppo (11-18 anni), età fertile e riproduzione (19-50 anni), menopausa (45/50 – 65 anni), senescenza (65 anni in su). L'obiettivo è quello di integrare i nuovi itinerari di cura con quelli già esistenti, senza dimenticarsi di considerare con attenzione anche la prevenzione e la salute delle donne lavoratrici.

Un progetto ispirato al Women Hospital di Boston

L'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha dichiarato la sua soddisfazione riguardo all'iniziativa, così come ha fatto anche Francesca Marzagora, presidente di Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. "L’Ospedale della donna – ha detto Merzagora – è un sogno che diventa realtà. La medicina di genere trova nel Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni, il primo ospedale italiano rosa, concreta applicazione, un passo avanti rispetto ai ‘bollini rosa', il riconoscimento di Onda agli ospedali attenti alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie femminili. Ci auguriamo che altri ospedali che hanno ottenuto questo riconoscimento possano seguire l’esempio di questa realtà all’avanguardia ispirata al Brigham and Women Hospital di Boston”.