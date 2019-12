in foto: Immagine di repertorio

È stato arrestato con l'accusa di tentate lesioni aggravate e porto abusivo di armi l'uomo di 62 anni che il giorno di Natale ha aggredito il proprio vicino di casa al culmine di una lite, con un machete. L'uomo che era già ai domiciliari, è ora in attesa di processo. La vicenda giunge da Mede, comune nel Pavese, dove l'aggressore ha tentato di colpire il vicino di casa dopo un litigio nato per futili motivi. Il vicino, stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, avrebbe tentato di difendersi con un bidone di latta dai colpi scagliati dal 62enne con un machete, riuscendo così a non essere colpito. un uomo a cercato di colpire il vicino di casa con un machete. M.M., 62enne pluripregiudicato che già stava scontando una pena ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Voghera, con la duplice accusa di tentate lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

L'uomo era agli arresti domiciliari

A questo punto sono intervenuti i carabinieri della della Stazione di Sannazzaro de' Burgondi dopo la chiamata al 112 fatta proprio dal vicino spaventato. Quando i militari sono intervenuti in via Bachelet a Mede hanno raccolto la testimonianza dei due avendo conferma di quanto accaduto. Per questo il 62enne che già si trovava agli arresti domiciliari dove stava scontando una precedente condanna è stato arrestato e portato in caserma, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Voghera dei carabinieri, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.