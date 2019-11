in foto: (Foto Facebook Valerio Marcato)

Un'automobile sportiva e un camper sono stati protagonisti di un brutto incidente nella notte di Halloween a Meda, in provincia di Monza e Brianza. Lo scontro è avvenuto all'altezza del civico 170 di via Indipendenza, intorno alle 18.30 di giovedì 31 ottobre.

Incidente tra auto e camper a Meda: paura e veicoli distrutti

Nessuno degli automobilisti coinvolti ha riportato gravi conseguenze in seguito al sinistro stradale. Uno dei conducenti, un ragazzo di 23 anni, è stato soccorso dai sanitari accorsi sul posto con un'ambulanza e un'automedica, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale scegliendo di farsi medicare in strada.

I soccorsi e l'intervento della polizia

Oltre all'intervento del personale del 118, è stata necessaria anche la presenza della polizia locale, dei vigili del fuoco e dei carabinieri del nucleo di Seregno. Il camper è uscito completamente distrutto dallo schianto, tanto che sulla carreggiata era possibile vedere gran part del materiale che si trovava a bordo del veicolo prima dello scontro: un materasso, diversi oggetti per la casa, suppellettili di vario genere e ruote di biciclette sparpagliate sull'asfalto lungo la strada.

La dinamica dell'incidente

L'altra vettura ha subìto invece danni meno ingenti. La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora da ricostruire: le forze dell'ordine stanno provando a fare luce su quanto accaduto per accertare tutte le eventuali responsabilità. La viabilità automobilistica è rimasta bloccata a lungo, con parecchie ripercussioni sul traffico proprio nell'orario di punta in cui la gran parte delle persone stavano tornando dal lavoro.