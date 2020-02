in foto: (Immagine di repertorio)

Una ragazza di 16 anni, che stava arbitrando una partita di calcio femminile under 15 a Meda, in provincia di Monza e Brianza, è stata aggredita da un allenatore e da un tifoso. L'episodio, riportato dal quotidiano "Il Giorno", è accaduto sabato pomeriggio, durante la partita tra il Real Meda e la Rivazzanese. A scatenare la follia dei due adulti sarebbe stata una contestata decisione dell'arbitro, che avrebbe convalidato un gol alla squadra di casa proprio sul triplice fischio che sanciva la fine del match.

L'allenatore che ha aggredito l'arbitro rischia una querela

A quel punto l'allenatore della squadra ospite sarebbe entrato in campo e avrebbe strattonato e spinto la giovane direttrice di gara. Anche un tifoso della Rivazzanese avrebbe cercato di aggredirla: dopo aver inveito contro di lei e averla minacciata dagli spalti, secondo quanto ha riferito il direttore generale del Real Meda l'uomo ha scavalcato la recinzione e ha tentato di raggiungerla. Poi, però, quando ha sentito che il padre del giovane arbitro aveva chiamato i carabinieri, è scappato facendo perdere le sue tracce. Sul campo sono intervenuti alla fine i carabinieri per cercare di rasserenare gli animi. I militari dell'Arma hanno identificato l'allenatore della squadra avversaria, che rischia ora una querela da parte dell'arbitro. Per il mister, in ogni caso, ci saranno sicuramente dei provvedimenti a livello di giustizia sportiva.