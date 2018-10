Maxi sequestro in Lombardia tra grossisti e ristoranti: fuori legge 2 tonnellate di prodotti

In Lombardia, tra le province di Bergamo e Brescia e in Val Camonica, sono state sequestrate due tonnellate di pesce malconservato, scaduto e potenzialmente pericoloso per i consumatori. Nel mirino dei controlli due ristoranti e tre grossisti. Elevate multe per una cifra complessiva di 25.000 euro.