Non è ancora chiaro il numero delle vetture coinvolte nel maxi incidente avvenuto sull'autostrada A8 in direzione Milano questa mattina poco prime le 11: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Novate e i vigili del fuoco di Varese che stanno lavorando per rimuovere le auto dalla carreggiata. Mentre i militari sono impegnati nei rilievi utili a comprendere le dinamiche del sinistro che avrebbe causato due feriti: un uomo di 27 anni e una donna di 24, entrambi ricoverati all'ospedale di Garbagnate. All'altezza di Lainate, in direzione Milano, sono giunte tre ambulanze e un elicottero del 118. Restano da chiarire le cause che hanno portato al maxi incidente e il numero di vetture coinvolte: il traffico è in aumento in quel tratto tra Legnato e Lainate dove al momento ci sono almeno 3 chilometri di coda, come segnalato dal sito di Autostrade per l'Italia che continua ad aggiornare la situazione in tempo reale.