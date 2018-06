in foto: Foto di repertorio

Seimila metri cubi di terra e alberi rischiano di cadere sulla strada provinciale tra Piazzatorre e Mezzoldo, in valle Brembana. Al momento sull'asfalto sono precipitati alcuni massi e la situazione è monitorata dalla protezione civile. Rocce e terra minacciano di cadere e di riversarsi sulla carreggiata sottostante, creando un pericolo per la circolazione e per chi è alla guida in auto e si trova a percorrere il tratto interessato. Per questo motivo "La strada dovrà restare chiusa per diversi mesi" secondo quanto comunicato dalla Provincia di Bergamo "Abbiamo messo in sicurezza l'area per scongiurare incidenti".

Maxi frana in valle Brembana

A preoccupare sono i 6mila metri cubi di terra e di alberi che potrebbero franare. La provinciale tra Piazzatorre e Mezzoldo è stata dunque chiusa e lo resterà per alcuni mesi. Secondo le informazioni ricevute, la messa in sicurezza sarà complicata e costosa. Nel frattempo, la circolazione è stata deviata altrove, anche se la strada alternativa, verso Mezzoldo e il passo San Marco, è una via comunale stretta e tortuosa. Si raccomanda la massima attenzione alla guida.