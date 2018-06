Una imponente operazione antidroga, un maxi blitz che ha visto impegnati sul territorio oltre 150 carabinieri, è scattata nella notte in tutta la provincia di Bergamo. I militari dell'Arma hanno passato al setaccio, in paricolar modo, i tre complessi residenziali "Anna", eseguendo decine e decine di perquisizioni, come disposto dalla Procura di Bergamo. I carabinieri a terra sono stati coadiuvati, per tutta la durata delle operazioni, da un elicottero dell'Arma – dotato di telecamera a infrarossi – che ha illuminato la scena, dall'alto, con un faro. Come rendono noto i carabinieri, si tratta di una delle più estese operazioni di polizia giudiziari non solo del Bergamasco ma, in generale, di tutta la Lombardia. Durante le attività i militari dell'Arma hanno fermato circa 30 immigrati clandestini.

Esulta il ministro dell'Interno Matteo Salvini

La vasta operazione antidroga scattata nella notte nel Bergamasco è stata salutata con entusiasmo del vicepremier, leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Su Twitter, Salvini ha infatti scritto: "Maxi blitz nella notte con 150 carabinieri all'opera in provincia di Bergamo. Trenta immigrati clandestini sono stati fermati. Sempre grazie alle nostre forze dell'ordine: è ora che in Italia torni di moda la legalità!".