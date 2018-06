"Domenica prossima quanti di voi potranno dire: questa è la mia prima Pontida. Vi aspetto in un mare, da tutta Italia". Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini in vista del tradizionale appuntamento della Lega nel piccolo centro in Valle San Martino, provincia di Bergamo diventato famoso da quando Umberto Bossi decise di organizzare lì i raduni dei lùmbard. Non è il primo tweet del neo ministro dell'Interno e vicepremier sull'argomento, cui evidentemente tiene molto: "Una giornata non solo di politica ma di Comunità. Se non ci siete mai stati provate, portate bimbi, fidanzate, genitori e amici". L'importanza di Pontida 2018 è relativa al fatto che sarà il primo raduno della Lega con Salvini ai vertici del governo gialloverde.

Il leader leghista cerca il bagno di folla per ribadire l'appoggio alle sue politiche, al momento per lo più indirizzate alla questione migranti in chiave dichiaratamente anti Europa (in particolare contro Francia e Spagna). Numerose le testate giornalistiche estere già accreditate per l'evento così come possente si annuncia il servizio di sicurezza, visto il mutato ruolo di Salvini, non più solo leader di partito ma anche esponente di governo e visto il rischio di manifestazioni anti-leghiste come del resto accaduto anche negli anni passati.