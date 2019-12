"Da milanese che vive e lavora a Roma e sono abituato al disastro di Roma non mi aspettavo di trovare simile disattenzione e incuria anche a Milano. Non vorrei che Sala si fosse montato la testa e si occupasse tanto del centro storico. Ma Milano è anche Gallaratese, Bovisa e Quarto Oggiaro, girando per Milano ho visto un caos romano". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in visita ai bambini dell'ospedale Buzzi di Milano. L'ex ministro dell'Interno si riferisce alle buche stradali diventate un vero e proprio problema non solo per gli automobilisti, ma anche per i ciclisti e chi gira in scooter.

Milano come Roma, buche e manto stradale dissestato

"Il manto stradale fotografa un problema che va gestito senza esitazioni – ha commentato il sindaco Sala – Individuarne le cause è esercizio complesso e per nulla esaustivo, siamo consapevoli che si debba intervenire con maggiore intenzione e determinazione per porre rimedio alla situazione. I milanesi hanno diritto a vie, vicoli, viali, controviali e piazze in buono stato. È una questione di sicurezza, prima ancora che di decoro". Così come a Roma, le buche nelle strade di Milano continuano a essere un enorme problema. La situazione è peggiorata soprattutto nel periodo invernale, con gelo e pioggia che hanno rovinato ancora di più l'asfalto. Nelle ultime settimane si è provato a risolvere la situazione e lavorare per rattoppare i dissesti, ma il risultato non è stato quello sperato. Anzi, molti automobilisti e motociclisti continuano a lamentarsi per la continua rottura di gomme e cerchioni: con la pioggia, infatti, vedere le buche è praticamente impossibile, e in tanti ci finiscono dentro senza poter fare nulla per evitarlo.