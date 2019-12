Il sogno diventa realtà per Matteo Faustini, cantautore bresciano di 25 anni che con la sua canzone "Nel bene e nel male" è stato tra i protagonisti di Sanremo giovani e sarà sul palco del teatro Ariston tra le Nuove proposte al 70esimo Festival di Sanremo.

Il cantautore bresciano Matteo Faustini tra le Nuove proposte a Sanremo

Matteo si è esibito ieri sera in diretta su Rai1 nel corso dello speciale “Sanremo Giovani” condotto da Amadeus. Al termine dello show è stata decisa la lista dei giovani artisti che parteciperanno al Festival a partire dal 4 febbraio prossimo. Emozionato e quasi incredulo il 25enne al momento della proclamazione. Matteo Faustini insieme al duo Martinelli e Lula si sono qualificati da Area Sanremo. Gli altri concorrenti sono Tecla Insolia, che aveva già guadagnato l’accesso alla gara vincendo “Sanremo Young”, Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma e il gruppo Eugenio in Via di Gioia.

Il cantautore in erba si presente: Vorrei un cuore senza regole

"Cantautore in erba che cerca di diventare un cantautore in albero. Vorrei un cuore senza regole". Si presenta così il giovane cantautore bresciano sulla sua pagina Facebook. "Vorrei un carattere flessibile. Vorrei che la rabbia fosse soffice. Vorrei imparare a stare un po’ da solo senza poi dimenticare come amare qualcuno. Vorrei vivere di note, consonanti e vocali", scrive. Ora per Matteo Faustini il sogno di una carriera da cantante può diventare realtà. Sul palco dell'Ariston avrà la possibilità di far conoscere a tutta Italia il suo talento.