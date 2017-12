Sinistra Italiana presenterà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Como, Mario Landriscina che vieta alle associazioni di volontariato di dare cibo ai senza tetto, giudicandola "un'ordinanza indecorosa, una ferita ai principi costituzionali".

"Egregio Sindaco – si legge – le scriviamo, in quanto cittadini di Como, a seguito dell'ordinanza che ha emesso, la quale non solo colpisce le fasce più deboli della cittadinanza – le persone senza fissa dimora – ma ancor peggio, la solidarietà dei cittadini che facendosi carico delle Vostre omissioni cerca di sostenere chi è più vulnerabile. Riteniamo la sua ordinanza una ferita ai principi di sussidiarietà e solidarietà costituzionalmente garantiti e pertanto abbiamo deciso di avanzare Ricorso al Presidente della Repubblica per chiedere l'annullamento di questa si, indecorosa, ordinanza. Perché Egregio Sindaco di Como, la solidarietà non si multa!". Questo è il testo predisposto da Sinistra Italiana di Como su cui da oggi verranno raccolte le firme per un ricorso al Presidente della Repubblica per chiedere il ritiro dell'ordinanza.