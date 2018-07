Rozzano è un piccolo comune lombardo di circa 42mila abitanti, posto sulla strada che collega Milano a Pavia. È lì che ieri Federico Lucia Leonardo in arte Fedez e Chiara Ferragni si sono presentati per produrre la pubblicazione di matrimonio, atto fondamentale e propedeutico all'unione vera e propria che il rapper e la fashion blogger terranno a Noto, in Sicilia, il 1 settembre 2018. Sull'albo pretorio del Comune di Rozzano è comparso puntualmente anche il documento – atto pubblico e consultabile – che riporta le generalità dei promessi sposi, Fedez residente a Rozzano e Ferragni a Los Angeles.

Perché si fanno le pubblicazioni di matrimonio? È una domanda che chi non è sposato si pone: l'atto formale è necessario a stabilire che i due sposi non siano legati già da matrimonio civile o religioso con effetti civili; da vincoli di parentela; siano maggiorenni o abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni e infine che eventualmente, nel caso in cui siano cittadini stranieri, siano possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato di nascita.