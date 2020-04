Decine di migliaia di mascherine, paia di guanti, gel igienizzanti e altri prodotti, tutti messi in vendita illegalmente, sono stati sequestrati dalla guarda di finanza di Milano all'interno di un magazzino dove erano stipati oltre 110 mila prodotti irregolari di vario genere.

Sequestrati 110 mila prodotti illegali in un magazzino di Milano

Le fiamme gialle del 1° nucleo operativo metropolitano, da giorni impegnate nel controllo delle reti distributive dei prodotti connessi all’emergenza Coronavirus, hanno controllato un magazzino di una ditta di servizi logistici, riconducibile ad un uomo di nazionalità cinese, al cui interno è stata rinvenuta merce di vario genere, in violazione di norme penali e amministrative.

Scoperte 17.350 mascherine chirurgiche e 1.210 FFP2 senza certificazione

Il sequestro ha riguardato 17.350 mascherine chirurgiche e 1.210 mascherine filtranti (di tipo FFP2), contenuti all’interno di pacchetti riportanti unicamente scritte in cinese e privi del marchio CE, "per i quali non risultava essere stata presentata alcuna autocertificazione e comunicazione all’Istituto Superiore di Sanità ovvero all’Inail per richiedere la deroga prevista dall’art. 15 del D.L". 18/2020. Sequestrate anche 192 confezioni di prodotti igienizzanti, che riportavano sull’etichetta indicazioni che richiamano la definizione di “biocida”senza avere le certificazioni ministeriali necessarie.

Nello stesso magazzino i finanzieri hanno scoperto anche altra merce detenuta illecitamente. Sono stati sequestrati circa 90.000 articoli di vario genere, tra cui 60.000 guanti in lattice, di cui il responsabile non è stato in grado di dimostrare la provenienza lecita e 100 capi di vestiario ed accessori recanti noti marchi di moda contraffatti.