Tragedia sul lavoro a Marmirolo, in provincia di Mantova. Un uomo di 56 anni, Giuseppe Martino, è morto a causa di una caduta da un'impalcatura mentre eseguiva alcuni lavori di tinteggiatura. Il drammatico incidente si è verificato nella mattinata di ieri, martedì 3 marzo, all'interno di Villa Corte Peron, un'antica cascina del Quattrocento che ospita ricevimenti ed eventi. La vittima stava lavorando su un'impalcatura mobile quando, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio ed è caduto, precipitando da un'altezza di circa cinque metri. Il collega che era con lui dopo aver sentito il rumore provocato dalla caduta è subito intervenuto e ha cercato di soccorrerlo, ma per Martino non c'era ormai più niente da fare: l'uomo è morto sul colpo a causa dei traumi riportati. Inutile si è rivelato anche il successivo intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto a bordo di un'ambulanza.

Giuseppe Martino era il presidente della Robur Marmirolo

Giuseppe Martino era molto conosciuto a Marmirolo, dove era residente. L'uomo era il titolare di un'impresa artigianale, ed era anche il presidente della locale squadra di calcio, la Robur Marmirolo, che milita nel campionato di Seconda categoria. La notizia dell'improvvisa scomparsa dell'uomo ha suscitato molta commozione in tutto il paese e nei Comuni vicini: messaggi di cordoglio sono arrivati sui social network anche dalle altre squadre di calcio che militavano nel campionato della Robur Marmirolo. Resta da capire adesso l'esatta dinamica dell'incidente mortale: sul posto sono intervenuti per i doverosi accertamenti anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro dell'Agenzia per la tutela della salute.