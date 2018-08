in foto: Foto di repertorio

È stata trovata morta sulle scale di una palazzina in corso Europa a Mariano Comense, vicino all'ingresso dei garage. Ben vestita, curata, aveva una profonda ferita sulla testa ed è stata ritrovata in una pozza di sangue nei pressi di un palazzo in cui non viveva e in cui non aveva parenti. Nessun legame apparente con quel luogo. A un primo esame gli investigatori sembravano convinti di avere a che fare con un caso di omicidio, ma le successive indagini hanno portato alla luce un'altra verità: la vittima, una donna di 67 anni residente a Seregno, si è quasi sicuramente tolta la vita. In casa sua, infatti, sono state trovate delle lettere in cui avrebbe detto addio i suoi cari e spiegato le motivazioni del suo gesto.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo di Cantù e della stazione di Mariano Comense. Il corpo è stato ritrovato intorno alle 22 di ieri a Mariano, ma la donna risiedeva a Seregno, a circa sette chilometri di distanza dal luogo in cui è morta. Già in passato la signora aveva tentato di togliersi la vita e in quel palazzo dove probabilmente si è suicidata aveva una conoscenza e forse proprio per questo si era recata a Seregno. L'allarme era stato lanciato nella notte dai residenti del palazzo.