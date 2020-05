in foto: (Repertorio)

Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere, perdendo la vita. Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio, sulla strada provinciale 345 che porta a Marcheno, paese in provincia di Brescia. A morire, Luca Chiodi, un ingegnere informatico di un'azienda della zona, originario di Paitone, di appena 33 anni.

A notare il corpo esanime del ragazzo, un automobilista di passaggio

L'allarme è scattato quando un automobilista di passaggio sulla provinciale ha notato la sua motocicletta, una Ktm Duke, abbandonata per strada con diversi danni e, poco più avanti, il corpo immobile del ragazzo. Chiamati immediatamente, gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto per soccorrere il 33enne che non dava segni di vita. Purtroppo, i volontari della Croce Rossa arrivati con un'automedica e un'ambulanza non sono riusciti a salvarlo. La strada provinciale è quindi stata chiusa al traffico per consentire ai carabinieri di effettuare tutti i rilievi del caso. Da una primissima ricostruzione la dinamica però parrebbe chiara: Luca avrebbe perso il controllo della moto lungo un rettilineo che non presenterebbe ostacoli, andando a sbattere contro un muretto. Il 33enne lascia i genitori, Nunzia e Graziano, e la sorella Roberta. La salma di Luca è momentaneamente ospitata dall'ospedale di Gardone Valtrompia in attesa di essere restituita alla famiglia che nelle prossime ore comunicherà la data dei funerali. Nel suo paese Natale, Paitone, dove Luca era molto conosciuto, c'è sgomento. Non ci si capacita di come si possa perdere la vita a soli 33 anni.