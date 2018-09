in foto: Uno dei quadri più conosciuti di Chagall

Ha ispirato poeti e scrittori. E ora è pronto ad ammaliare anche i visitatori. Apre al pubblico da oggi, 5 settembre, la mostra dedicata al pittore Marc Chagall. La rassegna, che si intitola Marc Chagall, come nella pittura, così nella poesia, sarà ospitata fino al prossimo 3 febbraio 2019 all'interno del Palazzo della Ragione di Mantova, l'edificio medievale che sorge al centro della città e che riapre per l'occasione dopo un lungo e complesso intervento di valorizzazione.

La mostra, a cura di Gabriella Di Milia e realizzata in collaborazione con la Galleria di Stato Tretjakov di Mosca, è promossa dal Comune di Mantova e organizzata e prodotta con la casa editrice Electa. Nella mostra i visitatori potranno ammirare 130 opere dell'artista bielorusso. Tra queste c'è anche il ciclo completo dei sette teleri dipinti dal pittore nel 1020 per il Teatro ebraico da camera di Mosca, quadri in prestito dalla Galleria di Stato Tretjakov di Mosca. A Mantova nel Palazzo della Ragione verranno esposte le opere: "Sulla città" (1914-1918), «La finestra nella dacia. Zaol'še" (1915), "Introduzione al teatro ebraico" (1920), "Tavola nuziale" (1920), "Amore sul palco" (1920), "Letteratura" (1920), "Danza" (1920), "Musica" (1920), "Dramma (Teatro)" (1920). La mostra si inserisce nel progetto delle "Stagioni Russe" in Italia, una serie di eventi, tra cui mostre, concerti e balletti, che durerà fino alla fine del 2018. La mostra di Chagall sarà aperta fino al 3 gennaio 2019.