in foto: Immagini di repertorio

Stava rientrando a casa al termine del proprio turno di lavoro, un notturno, il ragazzo di 21 anni che si è schiantato con la sua utilitaria contro un tir. Il giovane dipendente in una fabbrica nel Mantovano poco dopo le 6 del mattino stava percorrendo la statale Goitese, nel comune di Goito, in provincia di Mantova quando, stando a una prima ricostruzione avvenuta grazie alle testimonianze di alcuni presenti, avrebbe tentato il sorpasso di un mezzo pesante. Sorpasso non riuscito visto il sopraggiungere dalla corsia opposta di un altro tir. L'autista dell'autoarticolato vedendo giungere l'auto con a bordo il 21enne ha frenato per permettere al giovane di rientrare nella propria corsia ma l'utilitaria, non è ancora chiaro se per un malore o un colpo di sonno, ha proseguito la propria corsa schiantandosi frontalmente contro il mezzo pesante.

Sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze e un'auto medica che però non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane alla guida, originario del Mantovano, di Marmirolo. Nello schianto sono rimaste ferite altre due persone, una donna di 41 anni e un uomo di 36 anni. Sul luogo dell'incidente insieme a medici e sanitari del 118, sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Ostiglia per i rilievi del caso.