Alessandro ha 4 anni e abita a Mandello del Lario, provincia di Lecco. Come milioni di bambini in tutto il mondo anche lui lo scorso dicembre ha scritto una letterina per Babbo Natale a cui chiedeva un modellino di una Ferrari e una costruzione Lego. Ha affidato i suoi desideri a un palloncino lanciato in aria l'8 dicembre durante una festa del paese. In effetti, come riporta Lucia Landoni su Repubblica, il palloncino ha fatto il suo dovere. A ricevere la letterina non è stato Babbo Natale, ma quattro generosi amici. Nelle campagne di Reggio Emilia, Andrea, Luca, Sabrina e Lucrezia hanno trovato per caso il foglietto di carta e hanno deciso di esaudire uno dei desideri del piccolo Alessandro. Così gli hanno inviato il modellino della Ferrari chiesto dal bambino. Purtroppo non è arrivato in tempo per Natale, ma è arrivato.

Sabrina racconta così l'episodio: