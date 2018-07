Sono giorni d'angoscia a Castiglione delle Stiviere, piccolo comune in provincia di Mantova dove, da sette giorni, è scomparso un giovane di 26 anni. Angelo La Rocca è stato visto per l'ultima volta dalla sorella minore alla quale, però, non ha detto dove sarebbe andato. Quando si è allontanato il ragazzo non aveva con sé soldi e carte di credito. Mamma Barbara e papà Giuseppe hanno lanciato un appello pubblico per ritrovarlo. Non ci sono motivi per pensare a una fuga volontaria, tuttavia le ricerche si concentrano nelle vicine stazioni ferroviarie e degli autobus. Chiunque avesse visto Angelo può contattare la redazione di Fanpage.it ho rivolgersi direttamente alle autorità locali. Il ragazzo ha capelli e occhi scuri e si distingue per alcuni disegni tatuati sulle braccia e le gambe. Tra questi, una tartaruga tatuata sul braccio sinistro.

Angelo La Rocca

Data della scomparsa: 13 luglio 2018;

Età: 26 anni;

Luogo della scomparsa: Castiglione Delle Stiviere, (Mantova);

Aspetto: Angelo è alto 1,73, capelli scuri, occhi castani, indossa spesso un cappellino con visiera bianco oppure nero;

Segni particolari: Ha un tatuaggio maori sul polpaccio sinistro, una tartaruga tatuata sul braccio sinistro e la scritta "Angelo” tatuata sulla schiena;