Hanno organizzato un rave party, una serata musicale autogestita, all'interno della corte Raffaina, una cascina di campagna abbandonata nel territorio di Soave di Porto Mantovano. Una festa fatta senza le autorizzazioni necessarie, alla quale hanno partecipato più di 600 persone. I carabinieri sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica scorsi e hanno denunciato 160 persone, tra cui nove minorenni, ritenuti responsabili dei reati di occupazione abusiva di edificio e spettacolo non autorizzato. Si tratta di 119 uomini e 32 donne, tra cui quattro spagnoli e un romeno. A seguito di ulteriori accertamenti, i carabinieri sono riusciti a risalire e a identificare anche gli organizzatori della serata in musica, due persone residenti nel Mantovano e una nel Ferrarese. Per tutti è stata inoltrata la richiesta alla Questura di misure di prevenzione tra cui l'avviso orale e il foglio di via, provvedimento con cui si proibisce a chi lo riceve di tornare nel Comune dal quale è stato allontanato senza autorizzazione o prima del termine stabilito.

L'operazione ha richiesto la mobilitazione di tutte le stazioni della provincia di Mantova, per far fronte ai numerosissimi partecipanti che si trovavano quella sera nelle campagne a a pochi chilometri dal capoluogo. Centinaia di festaioli che sono stati raggiunti dall'invito nei modi più disparati. I denunciati hanno diffuso la notizia della festa servendosi del passaparola partitolo dalle persone conosciute e delle condivisioni attraverso i social network, che hanno permesso loro di raggiungere un pubblico di interessati assai vasto e di ‘reclutare' una folla di appassionati.