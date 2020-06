in foto: Repertorio

Antonio non ce l'ha fatta. Dopo essere finito fuori strada per motivi ancora da accertare, la sua auto è caduta in canale lasciandolo intrappolato nell'abitacolo. Aveva 36 anni.

Abbattuto un muretto, è finito nel canale

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, in provincia di Mantova. Secondo quanto ricostruito, al momento, Antonio stava percorrendo un tratto di strada dritto quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. La difficoltà nel domare la velocità e lo sbandamento l'ha costretto ad andare a sbattere contro un muretto. Abbattuto, la sua auto ha terminato la sua corsa nel fossato pieno d'acqua. A nulla sono serviti i soccorsi, arrivati poco dopo sul luogo dell'incidente. I vigili del fuoco hanno cercato di estrarlo vivo dalla sua automobile ma sono arrivati troppo tardi: Antonio era già morto. Inutili anche i tentativi dei sanitari del 118 per rianimarlo.

La ricostruzione della dinamica

Lo schianto si è registrano poco dopo le 17 a Sermide e Felonica quando l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha ricevuto la richiesta di soccorso. Il 118 ha provveduto ad avvisare i vigili del fuoco e la polizia stradale di Mantova, con quest'ultima che ha girato il caso ai carabinieri della Compagnia di Gonzaga. Questi si sono recati sul luogo dell'incidente. I primi, però, non sono riusciti a salvare l'uomo mentre i secondi hanno avviato tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. A quanto trapelato, l'uomo dopo aver perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato, avrebbe fatto tutto da solo, senza coinvolgere altre automobili che viaggiavano sul tratto di strada. Antonio è morto a 36 anni.