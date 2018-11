in foto: Immagine di repertorio

Stava lavorando al rifacimento di parte del tetto del comune di Marmirolo, vicino Mantova, l'operaio di 55 anni precipitato nel vuoto da un'altezza di dieci metri. L'uomo è morto sul colpo, a nulla è servito l'intervento dei soccorsi giunti immediatamente sul posto. Originario di Mirandola, in provincia di Modena, Fabrizio Borsari, questo il suo nome, stava lavorando per conto ditta Fratelli Dotti costruzioni, con sede nella cittadina modenese, nella piazza principale di Marmirolo, ormai da qualche settimana: erano infatti iniziati a novembre i lavori di rifacimento di tetto comunale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comune mantovano e i tecnici della medicina del lavoro dell'Ats (Agenzia di tutela della salute) che stanno ultimando i rilievi per capire le cause del tragico incidente: secondo una prima ricostruzione Borsari avrebbe perso improvvisamente l'equilibrio, a causa di un parapetto dell'impalcatura che avrebbe ceduto, facendolo precipitare per dieci metri. I testimoni e i colleghi di Borsari, ancora sotto shock, hanno raccontato che i sanitari dell'ambulanza e dell'automedica accorsi sul luogo dell'incidente hanno tentato di rianimare l’operaio per oltre mezz’ora, ma invano.