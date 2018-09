È morto ieri a 77 anni l'economista e politico Carlo Dell'Aringa, studioso del diritto del lavoro e delle relazioni sindacali. Al suo ruolo accademico aveva associato l'attività politica in prima persona: era stato deputato per il Partito democratico e, nella breve esperienza del governo Monti, sottosegretario al Lavoro. Era nato a Sermide, provincia di Mantova. "Carlo Dell'Aringa. Grande professore, grande amico. Compagno di tante battaglie. Mi mancherà, ci mancherà". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, ricordando l'economista scomparso ieri. "Un ricordo commosso per Carlo Dell'Aringa, persona gentile, appassionata e competente che ha dato tanto anche al Pd". Così il segretario Pd Maurizio Martina. "L'Italia perde un uomo che non ha mai smesso di cercare e proporre soluzioni ai problemi del mondo del lavoro". Così la Cgil in un tweet sulla scomparsa dell'economista mantovano.