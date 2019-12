in foto: Gianni Zatti

Mantova piange Gianni Zatti, sindacalista e politico morto nella giornata di lunedì 16 dicembre a Suzzara, a causa di una malattia degenerativa che da anni lo aveva colpito. Si è spento all'età di 66 anni, lasciando la moglie Giuliana, la sorella Tiziana e il fratello Claudio, ma anche i tanti amici e colleghi che nel corso degli anni lo hanno accompagnato attraverso le esperienze in politica e nel sindacato.

L'impegno civile: tra politica e sindacato

Gianni Zatti è stato una personalità di spicco all'interno della società civile della provincia di Mantova. La prima esperienza lavorativa alla Bondioli&Pavesi, dove si è subito fatto notare per la sua sensibilità rispetto alle problematiche che erano costretti ad affrontare i lavoratori. Nel giro di poco tempo Zatti è protagonista di una vera e propria ascesa nel mondo del sindacato, assume il ruolo di segretario Fiom Cgil di Mantova, che riveste per alcuni anni prima di passare il testimone a Luigi Lottardi. Iniziano poi gli anni della politica: tra il 1988 e il 1996 Zatti riveste il ruolo di segretario dei Ds nella sezione di Tabellano. A causa di una grave malattia degenerativa è costretto ad allontanarsi anzitempo dalla scena politica.

L'appello dei familiari

I funerali di Gianni Zatti sono previsti per la giornata di domani, mercoledì 18 dicembre, con una processione in partenza dalla camera mortuaria dell'ospedale Montecchi in direzione della chiesa di Tabellano. Al termine della celebrazione, la salma del defunto sarà trasferita presso il cimitero di Mantova, dove si procederà con il rito della cremazione. I familiari di Zatti nel frattempo hanno annunciato di voler devolvere eventuali offerte a “Il Gruppo di Al” che si occupa di familiari con persone affette da demenza senile e morbo di Alzheimer, mettendo a disposizione questo Iban: IT 57V0103058010080011315908.